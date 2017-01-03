垃圾，全部都是垃圾！ 雪山不排除「靜山」

2017-01-03 19:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處指出，由於近來國內登山人口增加，雪山許多登山路線廣受山友喜愛，但是雪管處表示，登山人數增加卻造成山林負擔，出現垃圾、廚餘與營火問題，雪管處更強調若狀況未改善不排除會採取「靜山」。

雪霸國家公園管理處表示，從近3年核准進入雪山的人數觀察，103年為33080人次、104年為39598人次、105年增加至47425人次，登山人次顯著增加。

雪管處強調，很歡迎民眾前來園區登高望遠與享受自然，不過若山友的登山素質沒有提升，登山人口數的增加無疑是加重了山林的負擔，例如山友遺留的垃圾、過剩的廚餘與不當的營火，雪管處呼籲山友，「有能力背上山的，就有責任背下山」。

雪管處也發現，即將開放的雪山西稜沿途營地已經沿途出現塑膠垃圾、用畢的瓦斯罐與焦黑的木頭，明顯都是山友留下，卻都是不應該出現在山林的垃圾。

雪管處也發現，三六九山莊周圍仍有山友隨地傾倒廚餘的現象，但是在高海拔地區廚餘不但難以分解，會造成環境髒亂；另外去年才剛開放4個月的大霸線上，保育志工看到附近的垃圾、廚餘及排遺累積量都相驚訝，直說「垃圾，全部都是垃圾！」。