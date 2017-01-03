東琉碼頭設「車牌辨識系統」 15輛未定檢機車遭罰
車牌辨識系統今年假日將進駐東琉碼頭偵測，機車只要騎過，就會被偵測定檢、合格與否。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／東港報導〕屏東縣琉球鄉107年將禁止非設籍燃油機車登島，今年也有「元旦新制」暖身，假日都會在東琉碼頭設置「車牌辨識系統」，往返的燃油機車若未排氣定期檢驗或檢驗不合格遭偵測，將逕行開罰2000元，元旦連假首度實施，截取的車牌今天經精準辨識後，共有15輛未定檢機車遭罰。
小琉球近年觀光夯，每年預估百萬人次登島，無論居民或遊客，皆習慣以兩輪機車代步，也造就島上設籍居民1萬2千人，燃油機車也設籍近1萬2千輛數據，絕大多數皆屬租賃予遊客的業者所有，但不少外地客為方便、省錢，也會在搭船時利用船運自己的機車。
小琉球屬屏東縣「空氣品質淨區」，不過大量燃油機車成移動污染源，中央及縣政府希望打造「低碳旅遊島」，已擬定明年不再淮許非設籍燃油機車登島措施，今年則先採「車牌辨識系統」辨識登島往返的燃油機車是否未定檢或不合格，元旦連假兩天，共辨識462車次。
環保局表示，此舉係為明年非設籍燃油機車禁登島的政策作準備，意即今年燃油機車若想登島，都將被車辨系統辨識，只要未定檢或是定檢未合格，就逕行開罰2000元，不再有以往勸導期，據委外操作的瑩諮科技公司統計，462車次中須定檢的機車在元旦假期行經東琉碼頭機車共200車次，其中又有15輛未定期排氣檢驗，將直接開罰。
新措施立意為減少島上燃油機車污染，但難免引來誤會及不滿，有民眾以為到碼頭就能定檢卻撲空，也有鄉民指已遷籍本島的琉球人，未來遇迎王等大型慶典時想回鄉該怎麼辦？交通船業者也私下抱怨「運機車生意會變少」！環保局則回應，島上兩輪動力車全屬電動為最終目標，但目前尚無時間表，而明年預計放寬持鄉公所發放的居民卡、優惠卡及親屬卡（乘船識別）其所騎燃油機車不在此限，但坦言，明年外籍機車禁登島的現場操作方式，將視今年「暖身」的成果作為參考研擬當中。
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標題：東琉碼頭設「車牌辨識系統」 15輛未定檢機車遭罰
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