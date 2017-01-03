漁民豐收卻不見喜悅 原來都是「垃圾」魚

漁民捕魚卻撈到許多「垃圾」魚。（記者黃淑莉攝）

2017-01-03 19:08

［記者黃淑莉／雲林報導］上週鋒面通過東北季風增加，雲林沿海地區許厝寮碼頭、三條崙漁港等沿岸都是保麗龍、保特瓶等垃圾，就連出海漁民也捕獲許多「垃圾」魚，漁民無奈說，「這種豐收令人哭笑不得！」

吳姓漁民指著漁船上的竹簍無奈表示，『這是「柴」魚、「草」魚、「垃圾」魚』，滿滿一整簍都是垃圾怎麼可能開心，拜託民眾發揮功德心不要再亂丟垃圾，否則以後可能捕不到魚。

吳姓漁民指出，去年九月颱風過後，上游大量漂流木、垃圾及蚵棚竹架隨潮流到處漂流，上週鋒面通過東北季風增強，海面上的枯木、雜草、保麗龍等垃圾，被吹到堆積在各海口沿岸長達數公里，漁民到附近海域捕魚，撈起一堆垃圾。

其他漁民也說，海岸沿線的垃圾一年比一年嚴重，不僅破壞海洋生態、環境景觀，且可能導致水患發生，希望民眾不要再亂丟垃圾，相關單位應僅速清除。