刪減8項非法定社福預算後 竹縣緊接著檢討人事

2017-01-03 19:44

［記者黃美珠／竹縣報導］繼刪減8項非法定社福支出後，新竹縣長邱鏡淳今天改把矛頭指向府內、外的人事費用。他說，縣府團隊雖然努力，無論整個借款、賣公產也好，數字都沒有勝過以前歷屆的縣長，但因整體大環境使然，是他沒有領導好，萬不得已才讓大家「戴鋼盔」，他該負責，所以包含縣長室的工友、司機趁這個時候也都要有所節制。

邱鏡淳指示財政處整理出近20年的歷屆縣長辦理縣有、非公用土地出售資料，統計後發現：縣府在民國87年到90年林光華主政期間，總共賣出了96筆、收入5億6000多萬。91到98年鄭永金擔任縣長時賣了630筆、進帳73億2900多萬元。邱鏡淳從99年到105年9月賣了70筆前述土地，獲得了9億8300多萬元。

邱鏡淳今天指示縣府人事處立刻著手評估，特別針對學生數在50人以下的縣立國中、小，校方行政方面的職員工們看是否能跟周邊其他同類型學校整併，以120名學生為基準的規模，研究這些職員工兼任的可能性。

對於議會反彈他刪減3讀通過的8項非法定社福支出事前未先商量，他手持行政院主計總處在去年11月15日針對新竹縣今年總預算案編列預警項目的公文，強調這份公文主計總處也有副本抄送給全國各縣市議會。

邱鏡淳還拿出審計室針對新竹縣104年的總決算報告等資料，說裡面都詳細分析了全國各縣市政府的財政狀況。他要求縣府財、主單位以此為本，向各議員們充分說明縣府的難處。

邱鏡淳另以財主單位的統計資料說，新竹縣府去年11月份的負債剩下398億，這是他從接手縣政時高達422億，跟縣府團隊一路努力的成果。

縣府同時也統計出湖口王爺壟當初借款51億辦理區段徵收，現在才還9億。新埔和芎林2個區段徵收也還有26億貸款待償。

所以邱鏡淳說，如果區段徵收仍像以前那麼強的話，縣府當前的財務也就不會這麼糟了。

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