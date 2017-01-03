| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

刪減8項非法定社福預算後 竹縣緊接著檢討人事

2017-01-03  19:44

［記者黃美珠／竹縣報導］繼刪減8項非法定社福支出後，新竹縣長邱鏡淳今天改把矛頭指向府內、外的人事費用。他說，縣府團隊雖然努力，無論整個借款、賣公產也好，數字都沒有勝過以前歷屆的縣長，但因整體大環境使然，是他沒有領導好，萬不得已才讓大家「戴鋼盔」，他該負責，所以包含縣長室的工友、司機趁這個時候也都要有所節制。

邱鏡淳指示財政處整理出近20年的歷屆縣長辦理縣有、非公用土地出售資料，統計後發現：縣府在民國87年到90年林光華主政期間，總共賣出了96筆、收入5億6000多萬。91到98年鄭永金擔任縣長時賣了630筆、進帳73億2900多萬元。邱鏡淳從99年到105年9月賣了70筆前述土地，獲得了9億8300多萬元。

邱鏡淳今天指示縣府人事處立刻著手評估，特別針對學生數在50人以下的縣立國中、小，校方行政方面的職員工們看是否能跟周邊其他同類型學校整併，以120名學生為基準的規模，研究這些職員工兼任的可能性。

對於議會反彈他刪減3讀通過的8項非法定社福支出事前未先商量，他手持行政院主計總處在去年11月15日針對新竹縣今年總預算案編列預警項目的公文，強調這份公文主計總處也有副本抄送給全國各縣市議會。

邱鏡淳還拿出審計室針對新竹縣104年的總決算報告等資料，說裡面都詳細分析了全國各縣市政府的財政狀況。他要求縣府財、主單位以此為本，向各議員們充分說明縣府的難處。

邱鏡淳另以財主單位的統計資料說，新竹縣府去年11月份的負債剩下398億，這是他從接手縣政時高達422億，跟縣府團隊一路努力的成果。

縣府同時也統計出湖口王爺壟當初借款51億辦理區段徵收，現在才還9億。新埔和芎林2個區段徵收也還有26億貸款待償。

所以邱鏡淳說，如果區段徵收仍像以前那麼強的話，縣府當前的財務也就不會這麼糟了。

相關影音

廣告
  • 新竹縣長邱鏡淳今天先後手持行政院主計總處和審計室公文，要求縣府財主單位「有所本」地跟各議員們好好解釋刪減8項非法定社福支出的理由。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳今天先後手持行政院主計總處和審計室公文，要求縣府財主單位「有所本」地跟各議員們好好解釋刪減8項非法定社福支出的理由。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事 竹縣 邱鏡淳 預算
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：刪減8項非法定社福預算後 竹縣緊接著檢討人事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.