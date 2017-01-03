跨年了，但這裡還沒！ 車站驚見12月32日

2017-01-03 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕全球各地才剛剛歡慶2017年的到來，台中市某公車站的電子看板，竟然驚現「2016年12月32日」神奇日期，被網友拍照瘋傳。廠商推測，可能是因為網路壅塞造成日期無法正常更新，電子看板才自動加一天，目前已恢復正常。

出問題的電子看板位在台中市忠明南路與南屯路口的公車站，1月1日上午被民眾目擊出現「2016年12月32日」，目前已恢復正常，中市交通局受訪表示，也不清楚為何會出現錯誤日期，應該是廠商設定出問題。

據TVBS報導，廠商表示，過去沒碰過這種情況，由於電子看板是靠網路校對時間，推測可能12月31日太多人使用網路傳送影片和照片，造成網路塞車，看板抓不到最新時間，就自動加一天；獲報後還沒到現場處理，但因為網路通了，時間就自動恢復正確。