屏東全年車禍死亡人數 首度降至2位數

2017-01-03 19:12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣105年全年A1車禍死亡人數96人，比104年減少23人，降幅近2成5，也是縣警局有車禍死亡人數統計數據以來，首度降至2位數，在車禍防治工作上別具意義，交通隊認為縣警局去年力推「車速管控」方案及砂石車行駛專用道，有效減少車禍及傷亡。

10多年前屏東縣平均1年車禍死人數動輒200人以上，隨著交通設施的改善及民眾守法觀念提升，A1類（24小時內死亡事故）車禍死亡人數一路降至104年的119人。

交通隊指出，往年機車騎士在車禍死亡人數中佔了7成以上，縣警局去年為此提出「車速管控」方案，在夜間車流量較少、駕駛人容易加快速度時段，透過路口交通號誌燈秒數的管控，迫使駕駛人減速，讓易肇事路段，不再是一路綠燈暢行無阻油門猛踩到底，實施後，去年機車騎士死亡人數所佔比例降至6成3。

此外，縣警局並針對砂石車進出頻繁的里港分局轄區，加強導入行駛砂石車專用道，透過強力執法，減少重車與汽機車在市區爭道情形，實施下來，去年該轄區車禍死亡人數降至8人，比104年的23人，減少了15人，降幅最為明顯。