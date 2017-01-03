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萬華車站前興建停車場 康定路分段封閉

2017-01-03  19:12

〔記者陳紜甄／台北報導〕位於萬華康定路兩側的廣一、廣二用地，現為平面停車場，預計5日施工，改為地面地下停車場，提供地面與地下停車共483個停車席位，解決停車位不足的問題。該工程由台鐵委託鐵路改建工程局施工，完工後交由停管處管理，預計明年底完工。交通局表示，康定路分階段封閉東西向道路，提醒民眾改道。

廣一、廣二用地未來一旦完成施工，地下停車場可提供汽車295席；地面停車空間大客車3席、機車50席、自行車215席。交通局表示，萬華車站BOT案的交一用地，計畫建設凱旋飯店，未來會有遊客前來此區，因此提供3席大客車停車空間供觀光使用。

交通局表示，道路施工期間分階段封閉康定路東側與西側車道，建議民眾可改道行駛艋舺大道與西園路。除廣一、廣二建為地面地下停車場，現有道路康定路317巷與西園路一段203巷，未來也將改建為廣場用地，不再作為道路使用。

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  • 萬華康定路廣一、廣二用地，將施工改為地面地下停車場。（北市交通局提供）

    萬華康定路廣一、廣二用地，將施工改為地面地下停車場。（北市交通局提供）

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