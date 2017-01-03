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力推垃圾日減100噸 雲林全面破袋稽查

2017-01-03  18:59

〔記者林國賢／雲林報導〕垃圾問題迫在眉睫，雲林縣今嚴格執行破袋稽查，拒收未分類垃圾，縣府也組成稽查小組針對各局處垃圾破袋稽查，提報縣務會議。

今天各鄉鎮市公所清潔隊收垃圾時，幾乎都是逐一破袋檢查，只要發現未分類或分類不完整，都立即「退回」，並開立勸導單，雖因此延長工作時間，多數民眾仍多願意配合。

今年第一個上班日雲林縣長李進勇召開垃圾減量對策會議，要求各局處先自我要求，自助才能獲人助，帶動縣民落實垃圾減量，半年內將每人每天0.394公斤減至0.326公斤。

縣環保局林長造表示，去年縣民每人每日垃圾清運量0.394公斤，比全國平均值0.378高0.16公斤，主要是未落實垃圾分類，尤其是佔垃圾3至4成廚餘，縣內回收率僅6.4％，有相當大改善空間。

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  • 清潔隊員逐一破袋稽查垃圾分類。（記者林國賢攝）

    清潔隊員逐一破袋稽查垃圾分類。（記者林國賢攝）

  • 雲林縣府自主稽查各局處是否落實垃圾分類。（記者林國賢攝）

    雲林縣府自主稽查各局處是否落實垃圾分類。（記者林國賢攝）

  • 斗六清潔隊針對未垃圾分類民眾開立勸導單，16日將開罰。（記者林國賢攝）

    斗六清潔隊針對未垃圾分類民眾開立勸導單，16日將開罰。（記者林國賢攝）

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