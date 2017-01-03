雲林有線電視數位化進度落後 基本費可能降價10元
2017-01-03 19:10
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣有線電視收費標準公佈，維持去年水平，最高每月540元，但因北港有線、佳聯有線數位化未到位，縣府已定出最後期限，如果逾期未完成數位化，業者基本費必須降價10元，成為530元，另縣府也要求業者不得對同戶分機另收基本頻道收視費。
縣府表示，隔壁的嘉義縣市有線電視目前已百分之百數位化，雲林縣有線電視原訂去年底應將現有的類比式訊號全面更改為全數位化，但業者反映，因去年颱風造成有線電線線路嚴重損壞，排擠更新線路的人力，造成數位化進度延宕，最後新聞處同意延長有線電視數位化的時程，但也定出最後期限，超過時間未完工，就需調降基本費。
目前佳聯有線還有斗六、斗南、虎尾、西螺、二崙、莿桐等六個鄉鎮市尚未完成有線電視數位化；北港有線則有四湖、麥寮、北港三鄉鎮未完成，新聞處要求分別在6月底及3月底完成全數位化。
新聞處為提高有線電視的服務品質，也要求業者在一月底前設置並公告免費客服電話，對季線或年繳等長期客戶，也需訂出優惠方案。
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