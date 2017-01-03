為了午餐的飯糰 證嚴法師向弟子們懺悔
〔記者陳炳宏／台北報導〕慈濟基金會今年邁向第五十一年，證嚴法師卻在今年的第一天及第二天，連續兩天都向弟子當眾懺悔，原因是因為自己一時確認不周，讓宜蘭慈濟志工踏實行事卻被誤會。
根據慈濟基金會網站紀載，證嚴法師昨天在關渡舉行的慈濟歲末祝福感恩會中表示，說到誠正信實，自己也在1月1日，在四、五千人歲末祝福感恩會中，跟大家懺悔過了，因為在二十四日，在宜蘭的感恩會，發現老菩薩都從很遠過來，要到聯絡處就要一個多小時的車程；而歲末祝福結束，已經將近十二點，他們要回去，到底有沒有點心給他們吃？有讓他們帶便當嗎？但身邊的人跟我說『沒有耶！』怎麼會沒有？這麼冷，老人九十歲，八十多歲，怎麼會沒有……證嚴法師說，雖然心裡難過，但因要趕火車到台北，時間匆忙也沒機會再問。
但證嚴法師對長者的關心放在心中，而到了台北後，以此事提醒北區志工幹部，希望大家要注意法親之間的關懷與照顧。
但隔天早上，同仁就跟證嚴法師報告說，想要跟師父更正一件事，昨天師父說的那件事（宜蘭歲末祝福中餐準備），有準備一千一百多捲的飯糰，證嚴法師說，「他說有，我聽了，心裡一個絞住，當場跟同仁說，「你應該要勇敢，我在說的時候，你應該要站起來說。你若沒有很把握，你應該要趕快再問一下……」。
證嚴法師釐清了這件事情的來龍去脈，確認宜蘭慈濟志工實是用心備至，不僅安排交通接送長者來參與歲末祝福，領受證嚴法師版稅製作的福慧紅包，中午時分也準備了中餐，沒有讓大家挨餓回家。卻因為一個未經確認的回話，讓證嚴法師心中掛念、懺悔。
1、2日連續兩天，證嚴法師都在感恩會當眾跟慈濟志工說，「師父也要懺悔，常常一句話說，『一人吐虛，萬人傳實。』我幾乎就是沒有去求證，你要說話的人，知之為知之，不知為不知，我問你，你如果不知道，就不要回答我說沒有；後面這一個同仁，知道而沒有站起來說，他也不對。我這樣當場跟大家說，更不對！所以，師父昨天就向大家當場懺悔，我對宜蘭的弟子真的是說不過去。」
證嚴法師哽咽地說，「真的師父很不捨，對他們（宜蘭慈濟志工），我真的很說不過去，所以要懺悔！但是懺悔也要很勇敢，不是偷偷去跟他們說；我要讓更多人知道，這也是在教你們，類似有這樣的，那一陣的無明風也是這樣的，師父自己也傳出無明風，這也不對。總而言之，我們要很明智，錯了要當場認錯，趕快的公開說我錯了。的確，誠正信實不能馬虎，要很嚴格。」
慈濟基金會表示，證嚴法師期待人人內修誠正信實，外行慈悲喜捨，做一個踏踏實實的人間菩薩，為天下眾生付出，更要能當眾懺悔，展現坦蕩胸襟。
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