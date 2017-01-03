| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
翟本喬公司疑似周轉不靈 驚爆年前大裁員
 首頁 > 生活

一例一休新制上路 基市府排班輪休因應

2017-01-03  18:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕一例一休新制上路，公務機關也受影響，基隆市政府包括公車處、環保局的駕駛、清潔隊員，和文化局圖書館人員近800人，上述適用勞基法新制的各單位，短期將先以行政管理或人力調節如排班、輪休等措施因應，未來不排除增加人力因應。

環保局局長賴煥紘表示，環局清潔隊員編制526人、臨時人員30人，一例一休新制上路後，環保局清潔隊員調度是個大學問，目前暫時以預先排班因應；賴煥紘說，粗估新制衍生的環保局員工加班費，得支應400萬元。

文化局副局長李添慶表示，文化局轄下有圖書館、文化中心展覽廳、演藝廳，員工工作時間相當長，但是文化局正式公務員、臨時人員與替代役總共近100人，過去1年加班費30多萬元都已十分吃緊，現在新制上路，更是頭疼；目前文化局一方面盡量協調排班休假，另外收集各縣市作法因應，屆時再找大家來開會商討。

李添慶表示，演藝廳表演活動幾乎全年不停歇，演出結束，表演團隊還要將設備搬離，晚上9點半結束演出，有時音響設備搬離裝卸上車，都弄到晚上11點或12點，加班費發放是個大問題，新制上路衝擊真的很大；就算有文化局志工隊協助，真的也不夠用。

廣告
  • 一例一休新制上路，基隆市政府包含環保局清潔隊員、文化局圖書館人員受衝擊最大，目前以預先排班因應新制。（記者俞肇福攝）

    一例一休新制上路，基隆市政府包含環保局清潔隊員、文化局圖書館人員受衝擊最大，目前以預先排班因應新制。（記者俞肇福攝）

  • 一例一休新制上路，基隆市政府包含環保局清潔隊員、文化局圖書館人員受衝擊最大，目前以預先排班因應新制。（記者俞肇福攝）

    一例一休新制上路，基隆市政府包含環保局清潔隊員、文化局圖書館人員受衝擊最大，目前以預先排班因應新制。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 勞基法修正案 排班 清潔隊員 輪休
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：一例一休新制上路 基市府排班輪休因應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.