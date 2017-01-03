一例一休新制上路 基市府排班輪休因應

2017-01-03 18:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕一例一休新制上路，公務機關也受影響，基隆市政府包括公車處、環保局的駕駛、清潔隊員，和文化局圖書館人員近800人，上述適用勞基法新制的各單位，短期將先以行政管理或人力調節如排班、輪休等措施因應，未來不排除增加人力因應。

環保局局長賴煥紘表示，環局清潔隊員編制526人、臨時人員30人，一例一休新制上路後，環保局清潔隊員調度是個大學問，目前暫時以預先排班因應；賴煥紘說，粗估新制衍生的環保局員工加班費，得支應400萬元。

文化局副局長李添慶表示，文化局轄下有圖書館、文化中心展覽廳、演藝廳，員工工作時間相當長，但是文化局正式公務員、臨時人員與替代役總共近100人，過去1年加班費30多萬元都已十分吃緊，現在新制上路，更是頭疼；目前文化局一方面盡量協調排班休假，另外收集各縣市作法因應，屆時再找大家來開會商討。

李添慶表示，演藝廳表演活動幾乎全年不停歇，演出結束，表演團隊還要將設備搬離，晚上9點半結束演出，有時音響設備搬離裝卸上車，都弄到晚上11點或12點，加班費發放是個大問題，新制上路衝擊真的很大；就算有文化局志工隊協助，真的也不夠用。