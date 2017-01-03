斗六茂谷柑減產5成 果實變大價格看俏

小朋友到茂谷柑園，近距離接近茂谷柑。（記者詹士弘攝）

2017-01-03 18:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六茂谷柑因開花期間碰上連日降雨，造成產量腰斬，加上暖冬效應，採果期延後2到3個禮拜，因產量減少造成「自然疏果」，果實變大了，價格看俏。

春節即將到來，應景水果茂谷柑也進入採收期，斗六市公所舉辦茂谷柑生態教學，近千名幼兒園小朋友與老師一起進入茂谷柑園中，親手摸樹上的果實，嚐嚐現採鮮水滋味；市長謝淑亞也邀請孩子們於7、8日到市公所廣場，參加茂谷柑節，感受收穫的喜悅及採買年貨的樂趣。

謝淑亞表示，今年茂谷柑受氣候變異影響，產量大減5成，果農辛勤耕耘，但收成卻減少，希望民眾能支持在地的農業，在春節期間購買在地的茂谷柑，讓果農能好過年。