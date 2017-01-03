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忘了切換帳號？小編粉專自問自答被抓包 GG了..

2017-01-03  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕知名品牌「多芬」遭網友抓包！有網友在多芬的台灣臉書粉絲專頁發現，多芬在自己的粉專上，詢問某款護髮乳有無停售，之後再「自己回覆」該款已經停止販售，疑似小編忘了切換成個人帳號留言，才讓整起事件曝光，不少網友也紛紛留言嘲諷，直呼「太好笑」。

網路紅人林雅強也臉書發文，酸說「撒哭拉（暗樁）忘了登出。」，不少網友也紛紛到多芬粉專學小編留言，更有網友搞笑地有樣學樣，留言說：「Nokia3310是停售嗎？」、「TOYOTA ALTIS 2010是停售嗎？」、「WD40多功能除銹潤滑劑是停售嗎？」瞬間洗板。

而多芬小編雖然在後來有將帳號切回個人帳號，但不少網友已經擷圖，後來小編疑似直接將該篇留言給刪除，目前已無法看到。

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  • 多芬小編疑似忘了切換帳號，遭網友擷圖。（圖擷取自林雅強臉書）

    多芬小編疑似忘了切換帳號，遭網友擷圖。（圖擷取自林雅強臉書）

  • 不少網友故意以一模一樣的句子留言。（圖擷取自臉書）

    不少網友故意以一模一樣的句子留言。（圖擷取自臉書）

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