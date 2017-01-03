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全國學生美術比賽 新北得獎數奪冠

2017-01-03  19:36

〔記者張安蕎／新北報導〕全國學生美術比賽，新北市總計得獎件數高達354件，其中有10件作品獲得特優，優等也有12件、甲等14件，且囊括各類組別的佳作獎項，堪稱全國最大贏家。

以一幅「柿餅工廠」榮獲繪畫類國小高年級組特優的永平國小陳佳宜，畫中人物及柿子都描繪得十分精彩，她笑說，創作靈感來自於有一次爸爸帶著全家參觀柿餅工廠，工人認真的模樣及堆疊的柿餅，鮮明地印在她腦海裡，便藉著畫筆紀錄這一次難忘的旅遊經驗，很感謝自己有一對擔任美術老師的雙親，讓她跟就讀低年級的弟弟都能受到良好的藝術栽培。

另外，就讀復興商工美術班的許閔婷，以「鬥魚」一作獲得版畫類高中職美術班組特優，許閔婷表示，自家鬥魚已養了三年，對牠感情很深，因此在參賽的半年前就決定要以鬥魚為主題作畫，加上曾看過一本書寫著「人就像活在水裡的魚，其實留著你看不見的淚水」，讓她有了將鬥魚與人性連結的靈感，花了三個月時間創作，畫中鬥魚表達出高昂的鬥志，卻也有著強烈的孤寂感。

許閔婷說，創作期間最感謝班導師江健昌的指導，未來將專攻版畫，盼成為關懷社會與生態的藝術工作者。

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  • 以一幅「柿餅工廠」榮獲繪畫類國小高年級組特優的永平國小陳佳宜，畫中人物及柿子都描繪得十分精彩。（教育局提供）

    以一幅「柿餅工廠」榮獲繪畫類國小高年級組特優的永平國小陳佳宜，畫中人物及柿子都描繪得十分精彩。（教育局提供）

  • 永平國小陳佳宜以一幅「柿餅工廠」榮獲繪畫類國小高年級組特優。（教育局提供）

    永平國小陳佳宜以一幅「柿餅工廠」榮獲繪畫類國小高年級組特優。（教育局提供）

  • 就讀復興商工美術班的許閔婷，以「鬥魚」一作獲得版畫類高中職美術班組特優。（教育局提供）

    就讀復興商工美術班的許閔婷，以「鬥魚」一作獲得版畫類高中職美術班組特優。（教育局提供）

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