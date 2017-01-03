澎湖配合動保政策 2/4起流浪動物零撲殺
2017-01-03 18:41
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕遭到動保團體指控為虐殺之島的澎湖縣，宣布配合流浪動物零撲殺政策，2月4日起實施，並因應烏崁流浪犬收容所空間有限，縣府計畫擴建收容中心空間，預計今年發包興建，但在擴建完成前，仍呼籲各界積極認養。
農漁局表示，現有的流浪動物收容中心其空間適宜收容的流浪動物隻數為80至100隻，超過容易造成犬隻壓力、窘迫，生活品質大為下降，對健康造成不利影響，而澎湖因空曠地多，流浪犬易聚集成群而帶有野性，屢有傷人情事，縣府幾乎天天接獲民眾投訴與加強捕捉等要求，縣府積極捕捉之下，仍盡可能的避免進行人道撲殺。
以去年1至11月份的統計，收容中心共收容874隻犬隻，其中351隻被認養，認養率約40％，相較於全國平均認養率74％確實偏低，研判為澎湖屬農漁村型社會，人力老化、青年人口少，因而認養意願較低。至於人道處理及死亡比例分別為百分之26、28％，主因則為收容空間小，具野性的犬隻相互攻擊或傳染病造成，並非刻意撲殺或虐待犬隻致死。
針對動保團體指責主管消極怠惰、首長為屠狗之王，澎湖縣府深感遺憾。但澎湖絕非不愛毛小孩的縣市，為了追求更高的動物福利，縣府計畫中的寵物公園預定今年完工啟用，也持續推動收容中心擴建，至於動保團體推動的校園犬及TNVR措施，推動過程中仍有部分歧見尚待克服，此一部份將持續進行溝通。
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