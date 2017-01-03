翟本喬公司疑似周轉不靈 驚爆年前大裁員
2017-01-03 19:09
〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」並為和沛科技總經理兼執行長的翟本喬，驚傳將於年前大裁員，且薪資只發到今天，而翟本喬表示，將會於稍晚一致對外說明。
北市勞動局︰尚未收到大量解僱計畫書
台北市勞動局表示，依法大量解雇需在60天前通報勞動局，否則將可開罰10萬至50萬元，更表示目前尚未收到和沛科技的大量解僱計畫書。
綜合媒體報導，據悉，今天下午翟本喬親自召集員工開會，並宣布裁員消息，更表示薪水只發到今天，另會照「勞基法」發予解聘期的預告薪資。
和沛科技員工更透露，疑似是因公司周轉不靈且幾乎要倒閉，才會突然在農曆年前大規模的裁員，全公司人數約110至120人左右，將裁員近8成，而在裁員後，將只剩下2個核心小組成員。
而「翟神」翟本喬表示，正在撰寫新聞稿，將會於稍晚一致對外說明。
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