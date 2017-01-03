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頂好超市販賣御品皮蛋 動物用藥超標

2017-01-03  19:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局今公佈抽驗市面販售皮蛋、鹹蛋等蛋加工品，檢驗動物用藥和重金屬，發現頂好超市黎明二分店的「御品皮蛋」，檢出不得驗出的動物用藥「氟滅菌」，要求下架並移請上游廠商所在地桃園市衛生局查處，依食安可開罰6萬元至2億元。

衛生局表示，不合格的南屯區頂好超市黎明二分店（惠康百貨）「御品皮蛋」檢出動物用藥氟滅菌0.020ppm（標準：不得檢出），已移請桃園市衛生局查處，桃園查出生產地在彰化，移往當地衛生局調查。這波檢驗於11月中旬抽驗，12月下旬結果陸續出爐。

氟滅菌（Flumequine）又稱氟甲喹，是喹諾酮類（Quinolones）抗生素的一種，常用於防止畜產動物及養殖魚因飼養密度過高，所造成的感染症狀，動物實驗顯示具有肝毒性，而喹諾酮類抗生素在人體若長期蓄積，可能引發包括胃腸道及頭暈、失眠、頭痛等副作用，影響人體健康。

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  • 頂好超市黎明二分店的「御品皮蛋」，檢出不得驗出的動物用藥不合格。（記者蔡淑媛翻攝）

    頂好超市黎明二分店的「御品皮蛋」，檢出不得驗出的動物用藥不合格。（記者蔡淑媛翻攝）

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