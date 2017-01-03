今夜流星雨別錯過 南瀛天文館免費星空導覽
2017-01-03 18:36
〔記者林孟婷／台南報導〕想看流星雨的天文迷，可別錯過今晚！台南市南瀛天文館表示，今晚約10點將是「象限儀座流星雨」的極大期，為讓民眾可以看到流星雨美景，館方在現場舉辦觀測活動，同時安排專人進行導覽解說、望遠鏡觀測，一覽流星雨美麗景象。
館方表示，預估「象限儀座流星雨」每小時將有120顆流星，流星體來源可能是小行星2003 EH1的象限儀座流星雨，是每年固定發生三大流星群的第一群。
館方指出，此群流星雨通常很明亮、觀測度增加，加上南瀛天文館設立於獨立山區、周圍並無高山阻擋、視野相當遼闊，是相當適合觀興、賞月的地方。
館方表示，觀看流星雨時並不需要特殊儀器，用雙眼觀看天空，運氣好時可以補抓到流星雨美景喔！
今晚間7點到12點，館方除了提供星座盤教學、流星雨小講座，同時於賽提廣場有天文望遠鏡供民眾來觀測天象，以及免費的星空導覽解說服務，現場並備有熱飲、輕食販賣，讓寒冬夜裡增添溫暖。
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