一例一休新制上路 勞工局說這3件事最多人問…
2017-01-03 18:39
〔記者黃良傑／高雄報導〕一例一休上路的首天上班日，詢問電話差點塞爆勞工局，統計出三個問題最多人詢問，勞工局今日強調，除非天災地變或突發狀況，資方才能要求勞工例假日加班，至於「突發狀況」非資方自行認定，需由勞工局認定、核准。
一例一休新制上路，勞資雙方許多人仍不清楚新制，紛紛打電話到勞工局詢問，官員接電話接到手軟，不厭其煩解釋，勞工局發現勞資前三大問題分別是，一、例假日和休假日有何不同？二、例假日能上班嗎、加班費怎麼計算？三、勞工特休假與往常有何不同？
勞工局表示，新制一例一休精神是強制規定中斷勞工工作日，以保護勞工健康，除非天災地變突發狀況，才能要求勞工出來加班，所謂「突發狀況」不是資方說了算，應由勞工局審核議定，但為免影響事業單位營運，資方可先傳真或以工商憑證上網通報，違者開罰2萬元至100萬元。
例假日加班除給兩倍薪外，還要給勞工補休；至於休假日的加班費計算，以四小時為單位，超過二小時不足四小時，仍以四小時計，超過四小時不到八小時，以八小時計，
先把日薪換算時薪，前二小時的加班費固定，由時薪乘以一又三分之一再乘以二，超出兩小時部分的加班費，就不是乘以一又三分之一，而是乘以一又三分之二，再乘以多出的時數。
至於特休假是排行第三的勞資問題，勞工局表示，新制規定勞資契約終止，或年度終結未休完的特休假，雇主必須折算工資付給勞工，違者開罰雇主二萬至一百五十萬元。
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