上有八旬父母下有5歲孫 斷臂嬤生活陷困境

2017-01-03 18:33

〔記者林孟婷／台南報導〕斷臂小敏阿嬤擺攤賣臭豆腐，並將五歲大的孫子帶在身邊照顧，因為孫子躺在厚紙板上睡著的照片在網路上傳開，讓不少網友前往捧場，小敏阿嬤後來改至永康擺攤做生意，卻因為生意不好加上無法繼續擺攤，收入不穩下生活陷入困境，無法繳納房租、債款，多次不好的念頭竄入腦中，但每次看到小孫子與八十多歲的老父母就讓她相當不捨，只能打起精神繼續找合適地點，希望能繼續做生意維持生計。

五十四年次的小敏阿嬤原本在東區擺攤做生意，將小孫子帶在身邊，一方面相互陪伴，另一方面也是便於照顧，某次有位客人將小孫子倒頭睡在厚紙板上的照片，po上網並在網路上傳開來，小敏阿嬤臭豆腐攤頓時湧入許多網友前來捧場。

小敏阿嬤說，但因為不忍八十多歲爸媽跟著她做生意到半夜，還要推攤車、冰箱回家，在另一房東協助之下，免費將永康擺攤點借給小敏阿嬤做生意，但後來因為該攤位已經出租給他人，小敏阿嬤的臭豆腐攤位做到去年年底就收攤了。

小敏阿嬤年輕時因為工作緣故，導致左手手臂遭截斷，身為單親媽媽的她，仍努力工作、發海報養大三個女兒，但女兒們的經濟狀況也不太好，直到擺攤賣臭豆腐後，收入稍微有好一點，但後來搬到永康後生意卻不如以往。

小敏阿嬤說，至今仍積欠房租、貨物債款等，卻因身無分文無法還錢，每天做生意的收入常無法應付成本開銷，最近發現頸椎出現問題需開刀治療，「因為沒有錢，病就這樣拖著不敢去開刀」。

小敏阿嬤一人扛著要照顧五歲的小孫子，與八十多歲老爸爸與老媽媽的責任，她不否認自己曾經有過不好的念頭，「但看到父母與孫子心中充滿不捨」，「生活的現實很磨人」，為了生活，小敏阿嬤騎車在東區、永康等區域尋找合適的擺攤地點，繼續做生意照顧起一家人。