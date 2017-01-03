小琉球大土魠魚 一尾36公斤飆賣9萬元
2017-01-03 18:21
〔記者陳彥廷／屏東報導〕被不少漁民視為「白金」的土魠魚，最近天氣逐漸變冷也迎來漁汛，小琉球漁民這陣子就釣捕到體型驚人的土魠，其中1尾重達36.3公斤、身長逾1.5公尺，而不只體型大，價格更「高貴」，該尾大魚1公斤要價2500元，在漁市場就得花逾9萬元買下，令人咋舌。
台灣的土魠魚以澎湖及小琉球海域為主要產地，產量今年受季節變化及中國漁船中途攔截影響而銳減，原就不菲的土魠魚價格還要水漲船高，以往就曾傳出有不肖商人在輪切同屬鯖科、價格僅約1折的廉價石喬魚後，用相仿的外觀偽充混賣獲暴利的劣行，不過琉球區漁會掛保證「現在享用正港的土魠得時又對味！」。
琉球區漁會理事長洪文良指出，漁民不可能辨認不出石喬及土魠魚差別，漁市場批發商也不會看不懂魚，而土魠魚本就高價，一般10公斤大小的魚，每公斤就要千元上下，土魠大隻又更貴，也才會出現1公斤2500元的天價。
「漁民都在等這批漁汛！」洪文良說，今年的土魠魚數量不多，但是普遍較大隻，繼該逾36公斤大魚後，昨天又再出現1尾28公斤的大土魠，現在小琉球出現出海搶釣潮，在距海約3百公尺遠的海域，就能見到大批漁船作業，希望為年夜飯「加菜」！
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