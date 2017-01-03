因應一例一休 國道客運盼春節後就漲票價

因應一例一休新制上路，國道客運業者醞釀調漲優惠票價，將爭取農曆春節後就進行調漲。圖為示意圖。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-01-03 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制去年底上路，國道客運業者醞釀調漲優惠票價，將爭取農曆春節後就進行調漲，交通部公路總局則表示，希望業者能延到元宵節後再漲。

《蘋果》報導，一例一休導致國道客運加班費大增，據公路總局指出，業者原本打算於去年12月23日就調漲票價，但經協調後，業者願意配合暫緩，公路總局希望業者能在今年2月11日元宵節後再漲，不過業者表示，考量到可能撐不下去，將爭取在春節假期後就調漲。

報導指出，目前首都客運及統聯客運都已提出票價案，國光、阿羅哈等則尚未提出。公路總局說，目前首都、統聯的票價案已送審及核定，可在春節後擇期公布實施，至於尚未提案送審的，則要等案件審核過後，再經一段時間才能公告實施。