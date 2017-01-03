保全業不適用一例一休 工會爭取納入
2017-01-03 18:57
〔即時新聞／綜合報導〕針對保全業不適用一例一休，全國保全業產業工會表示，為避免保全人員過勞，將全力爭取保全人員適用一例一休。
《中央社》報導，一例一休於去年底上路，其中屬特殊行業的保全業並不適用，工時依然很長。全國保全業產業工會理事長張天送指出，保全人員每月工時上限288小時，平均每日上班12小時，一個月只休4天有薪假，其他2到3天則是無薪。張天送提到，民國81年進入保全業時，月薪是新台幣2萬1500元，但到了今天，保全新進人員月薪領不到2萬，每日上班工時卻飆升到12小時。
高雄市產業總工會日前也曾表示，保全業工時長、過勞致死率比其他行業高，呼籲降低工時或廢除《勞基法》84-1條責任制，或是至少增加加班費收入。
新光保全副發言人鄒國民則說，目前新光的行政人員及巡邏保全有1800人，子公司誼光保全則有約3000多位駐警保全，薪資約在2.8萬。未來若納入一例一休，勢必會增加不少人事成本及加班支出，也將加派人力。中興保全發言人朱漢光指出，中興保全旗下國雲、國興保全與國雲樓管3年前轉型，目前警衛人力從萬人縮減到4700多人，目前適用《勞基法》84-1條，不過未來就算納入一例一休，估計影響也不大。
另有退休的保全業高層則指出，目前保全業工時高達12小時，以後若改成8小時，天數變多反會引發保全人員抱怨，如加上往來交通時間不夠划算。
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