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屏東翠玉蓮霧上市 晶瑩剔透讓人捨不得吃

2017-01-03  18:01

〔記者李立法／屏東報導〕吃慣紅通通的蓮霧，今年不妨換個新口味！隨著栽培及品種改良技術提升，翠玉蓮霧的清香淡甜口感，越來越受到消費者的喜愛，部份果農發現風災過後，翠玉蓮霧抗病能力比一般蓮霧還要強，上市品質頗佳，每台斤可賣到100多元，晶瑩剔透的外表，讓人看了還真捨不得吃。

高雄區農改場指出，去年9月因颱風連續侵襲影響，使得屏東地區蓮霧產期及產能普遍受到影響，價格恐怕也將跟著上揚。

果農徐英忠種植的翠玉蓮霧，產期比起往年大概延遲了20天，但產能及品質並未受到秋颱影響，讓他感到欣喜，這幾天陸續採收上市，希望能在春節前賣出好成績。

徐英忠表示，強風豪雨過後，存活下來的蓮霧容易引發炭疽病，他發現翠玉蓮霧的抗病性很強，品質比園內一般大粒果蓮霧還要好，可惜消費者吃慣紅蓮霧，果農栽培非主流品種的翠玉蓮霧意願不高，其實經過不斷的技術改良，翠玉蓮霧清香淡甜的口感，不輸一般蓮霧。

徐英忠表示，物稀為貴，加上他肥份管理得宜，他生產的翠玉蓮霧品質經得起 考驗，每台斤在市場上有100多元的表現，粒粒晶瑩剔透，讓他越種越有信心。

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  • 果農徐英忠栽培的翠玉蓮霧，品質不受風災影響，在市場上賣得好價錢。（記者李立法攝）

    果農徐英忠栽培的翠玉蓮霧，品質不受風災影響，在市場上賣得好價錢。（記者李立法攝）

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