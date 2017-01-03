休息日加班未出勤？ 勞動部：必須請假

2017-01-03 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕針對勞工休息日排加班，勞動部今表示，若未出勤就必須請假，計薪方式則依「勞工請假規則」辦理，也就是本薪照給，事假不需給加班費。

綜合媒體報導，針對勞工休息日排加班未出勤的部分，勞動部近日邀專家學者討論後，於今日表示，未來勞工於國定假日加班，若因有事或因病無法出勤便須請假，雇主則須依實際出勤時數給薪水及加班費，其中休息日「本薪」一律照給，「加班費」的部分，若請事假雇主可不給薪，病假則會扣半薪。如勞工原本答應出勤8小時，後來卻只上了6小時，在費用的計算上，雇主應發給休息日當天的本薪及6小時的加班費，剩下的2小時則不須給加班費。

《蘋果》報導，針對休息日請假是否影響全勤獎金，勞動部次長廖蕙芳說，確實可能會影響。針對《勞基法》規定，休息日出勤未滿4小時者以4小時計薪，雇主能否要求勞工請事假來規避「做1給4」的規定？廖則回應，若勞工遭強迫請假，可向各縣市勞工主管機關或撥勞動部專線1955檢舉。