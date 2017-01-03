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高中與大學新關係論壇 中山大學推動轉型

中山大學校長鄭英耀（右四）認為大學擔任國教銜接與發展的重要角色。（記者洪定宏攝）

2017-01-03  17:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學今舉辦「因應十二年國教─高中與大學新關係論壇」，邀請近50位高中校長及教育專家，共商人才培育大計。校長鄭英耀強調，十二年國教新課綱將於107學年實施，大學考招也規劃從110學年變革，大學擔任國教銜接與發展的重要角色，故舉辦論壇推動轉型。

討論議題包括大學如何協助高中落實學校本位課程，開發多元選修與彈性課程，促進學生自主與合作學習；大學考招變革與多元選才，如何引導以核心素養連貫統整課程所培育的學生「適性發展」。

大學先修課程如何協助學生定錨發展方向，高中如何幫助學生順利進入合適校系；大學課程與高中學生學習歷程檔案資料庫之介接─大學入學審查如何銜接高中多元學習評量的變革以及高中與大學如何協同合作、資源共享等。

部分高中校長呼籲，目前會受影響的學生將要升國三，希望招聯會在一年內完成定案，否則高中端很難列出107課綱校定必選修及後端輔導。

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