流感疫情 上週新增14例重症3死
〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署最新統計，上週新增14起流感併發重症，另有3起經審查與流感相關死亡病例；另外，中國貴州省出現入秋後首例H7N9流感病例，基於當地可能具環境暴露風險，我國疾管署宣布自即日起提升該省旅遊疫情建議至第二級「警示」。
疾管署防疫醫師林詠青表示，流感新增3例死亡為79、94歲女性與89歲男性，3例均有慢性病史，其中，79、89歲個案一開始出現發燒、易喘症狀，2天後呼吸衰竭併肺炎，從發病到死亡僅約4、5天的時間，且兩人均有接種本季流感疫苗，只是年紀過高、抵抗力較低，造成感染風險仍高於其他人；94歲個案則是一開始有咳嗽、易喘症狀，就醫未改善，並出現呼吸衰竭、意識不清，住院期間更有消化道出血等情形，結果約1個月後死亡。
除了流感疫情外，上週也新增1例腸病毒重症，為北部2歲男童，12月初出現下肢疼痛、無力症狀，就醫診斷為急性無力肢體麻痺，並有急性脊髓炎的情況，後檢出腸病毒呈陽性，確診感染克沙奇B型，住院9天後，病況改善而返家，目前症狀已經解除。
至於在中國貴州省的H7N9個案，疾管署強調，該名個案為黔南州三都縣49歲居民，曾從事禽類販賣經營活動，2016年12月25日發病，27日就醫，29日隔離治療，現住院救治中，密切接觸者目前無症狀。
疾管署指出，中國往年11月至次年5月為流行季，根據中國疾控中心報告，部分地區疫情上升速度高於往年同期，提醒計劃前往當地的民眾及台商，應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，以避免感染。
目前針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國江蘇省、安徽省、福建省、上海市、浙江省、廣東省、湖南省、江西省、貴州省、廣西壯族自治區、四川省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省及雲南省旅遊疫情建議列為第二級「警示」，其他省市（不含港澳）列為第一級「注意」。
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