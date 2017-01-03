薪水少8K！ 六都消防員「危險職務加成津貼」喊卡

2017-01-03 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月行政院發函通過「危險職務加成」法源修正，適用於六都消防、海巡、空中勤務、入出國移民及航空測量機關人員，每月最多可多拿八千多元的津貼，但今卻傳出自今年元旦起因試辦到期，補助取消，讓六都消防員相當失落。

根據《TVBS》報導，行政院原提供給六都消防員，每個月可領「危險職務加給」津貼，但六都消防局2017年一開始就收到行政院公文，宣布試辦到期，津貼取消。以台北市消防員為例，外勤人員危險勤務分5級，補貼從每個月3373元到8435元不等，不無小補，且補助是地方政府給，但公文卻被中央擋下來，傳出是因六都以外的縣市也吵著要拿補助款，行政院乾脆全面暫緩補助。對此消防署回應，只是試辦期滿。

台北市消防局人事室主任王寳齡表示，約9成5以上的同仁都認為，這份加給對於繼續留在台北服務有很大幫助。在台北市擔任消防員王先生受訪則說，當初就是為了六都加給才在台北任職，如今砍津貼實在沒意思，乾脆調回家鄉，「物價也便宜，房子一間才多少？兩三百萬就有了」；消防員張先生受訪時則嘆，兒子剛出生，現在買奶粉尿布的津貼全沒了，當然失落。