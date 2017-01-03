台14甲線合歡山路段 今年杜鵑花季擬首度交管
2017-01-03 17:49
台14甲線合歡山路段在杜鵑花季時吸引大量人潮上山，今年預計將首度啟動交管。（記者張協昇攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原定去年中秋連續假期起，每逢連假與花季要實施的台14甲線合歡山路段交通管制，因地方反對使得實施日期不斷往後延。由於管制上路前須先宣導與協調加開公共運輸，交通部公路總局規劃組長李忠璋表示，目前時間上來不及，確定農曆春節不會實施，交管預計在清明後端午前的杜鵑花季首度實施。
台14甲線合歡山路段交管因涉及台中市和平鄉梨山地區民眾及觀光遊客進出，包含往來貨車、菜車運送可否通行，梨山地區旅宿營運等民生和經濟問題，使得當地民眾有強烈反對意見，並擔憂實施後交通管制將導致壅塞問題加劇；對此，公總召開地方協調會也未獲共識。
李忠璋表示，公總中秋連假過後就針對台14甲線車流狀況及旅次目的進行調查，原本想於元旦假期開始實施新版管制措施，不過中秋跟國慶連假都碰到颱風，擔心資料不那麼具代表性，已重新蒐集資料，分析要去宜蘭、花蓮、台中的通過性車流與前往當地旅遊的車流，並思考是否能有不同管制措施及與地方再協調。
為解決台14甲線合歡山路段連假及高山杜鵑花季期間車多壅塞問題，公路總局原定從今年中秋連假開始，在上午6點到11點於台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41K）實施交通管制，管制時間內僅開放乙類大客車及持有通行證的車輛通行。
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