全國最長莿桐花道 近700株莿桐樹慘遭砍頭

全國最長的莿桐花道，為了防治病蟲害，莿桐樹全遭砍頭。（記者鄭旭凱攝）

2017-01-03 17:31

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉外環道全長5公里的莿桐花道，共有約700株莿桐樹，是全國最長莿桐花道，近來全數遭到砍頭，每株莿桐樹只留下樹幹和粗枝，幾乎連片葉子都看不到，相當怪異。

原來是受到釉小蜂危害，加上根部生長使得沿途人行道地磚突起，幾年前莿桐鄉公所挖掉磚道，不料造成莿桐樹抓地力不足，每到了冬季只能理個大光頭度冬，以免遭強勁東北季風「扣倒」。