易危物種「鬼蝠魟」 台灣一次宰兩隻
〔即時新聞／綜合報導〕觀光價值極高、已被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危（Vulnerable，VU）物種的「鬼蝠魟」（reef manta），目前雖未在台灣被列為保育類，不過有台灣漁民元旦時捕獲了2隻，竟直接將牠們送到高雄前鎮漁港宰殺、販賣，疑似未依法通報，引發爭議。
《蘋果日報》報導，有民眾將當天的照片PO網打卡，可見2隻鬼蝠魟血淋淋地躺在魚市場的地板上，還有民眾開心與鬼蝠魟合影，相關照片迅速在網路上流傳。雖然目前原始貼文已被刪除，不過仍有眾多網友備份相關照片。
漁業署和台灣海洋大學環境生物與漁業科學系教授莊守正證實，照片中的就是次級保育類動物「鬼蝠魟」，漁業署表示，雖然鬼蝠魟在台灣不算保育類，但漁民捕獲鬼蝠魟，依法必須在必須在返港一天內主動通報，並留置整尾魚體24小時，供指定學術單位進行科學採樣，才可將魚體拍賣及利用，如果經農委會認定有必要提供學術單位進行科學研究或教學展示者，學術單位得優先依議價購買。
漁業署指出，若查獲漁民未依法通報，可依《漁業法》處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
外界質疑「鬼蝠魟」的保育，在台灣立法不夠嚴格，莊守正表示，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）上，列名「Appendix II」（附錄二）的物種，是允許貿易的，也就是可以漁獲，只要依循CITES的規範，而目前台灣的通報制度，就是配合此規範產生的。
莊守正指出，目前列名「Appendix II」的物種，鯨鯊、污斑白眼鮫台灣已列為禁捕，而鯊魚的一種「平滑白眼鮫」，雖未被列為保育類，但台灣也已下令禁捕，認為台灣的禁捕規定，「嚴格的程度超過了CITES的規範」，其實並沒有落後給其他國家。
海生館副研究員何宣慶感嘆，主管機關目前整體作為消極，認為可以做更好一點。他指出，鬼蝠魟在觀光方面能創造出的經濟效益極高，過去有研究報告精算出：「一隻鬼蝠魟一生，能創造高達一百萬美元（約新台幣3300萬元）的潛水觀光營收。」不過漁民若只是將鬼蝠魟拿到漁市販賣，頂多就是幾千元把牠的生命買斷，相當可惜。
何宣慶說，其實東南亞反而比台灣更早意識到「觀光財」效益，菲律賓有建立資料庫，看到就能辨識出身分，不過台灣在「鬼蝠魟」的數量、族群量上，都還沒有詳細數據。
何宣慶認為，漁民的觀念是有可能被改變的，過去殺海豚、賣海豚肉，但後來發現可以賞鯨、賞豚後，漁民也會知道這是比捕殺更好的經濟效益，「把生物殺掉不是唯一選擇」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 生下女嬰竟不知生父姓名 狠心媽涉遺棄獲緩起訴
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- 比下大衛營 川普冬宮118個房間
- 北市幸安國小疑被丟汽油彈 火災緊急疏散上千師生
- NBA》擁魔獸棄忠臣？老鷹聆聽「米爺」報價
- 美媒預測╱浪花兄弟恐拆夥 哈登有望奪MVP
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己
- 立院加開臨時會 民進黨團發躺椅備戰
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 糖尿病女運將頭昏 逆向撞3車
- 懷疑A片女主角是他老婆 醋夫擷圖告通姦...
- 韓版世間情演了2年還未完 金賢重2月11日要退伍了！
- 〈熱門族群〉工紙漲價解困境 法人投贊成票
- 基隆檢舉水污染 窩裡反獎金最高千萬
- 中信洋投到位 沒考慮「小小郭」
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 狼刷開喇叭鎖性侵室友 佯稱「情侶吵架」還爆打她
- 張淑晶騙外國遊客 旅社老闆批破壞台灣觀光形象！
- 持67張千元舊鈔去銀行兌換 張男遭送辦
- 在主場遭擊敗 Volvo痛失瑞典汽車銷售冠軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 搶票倒數！妹神轉戰高雄巨蛋 門票不漲1月15日開賣
- 三大法人買超8.2億 外資賣超2.6億
- 原物料上揚 輪胎業者醞釀漲價
- 保七員警眼尖 查獲號碼相同偽人民幣
- 幸安國小火警虛驚 起因疑是學童點火
- 曾躲棉被吞毛巾 嘉義殺妻嫌犯看守所內喉卡異物身亡
- 網球》新年首戰開紅盤 小威強勢復出
- NBA》字母哥霸氣追魂鍋 讓魏少的小球迷「1秒轉隊」（影音）
- 南非首都市長訪台遭嗆違反一中 柯P：這太重了吧！
- 15縣市辦跨年晚會 全台1天燒掉7315萬元
標題：易危物種「鬼蝠魟」 台灣一次宰兩隻
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email