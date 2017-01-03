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易危物種「鬼蝠魟」 台灣一次宰兩隻

2017-01-03  19:17

〔即時新聞／綜合報導〕觀光價值極高、已被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危（Vulnerable，VU）物種的「鬼蝠魟」（reef manta），目前雖未在台灣被列為保育類，不過有台灣漁民元旦時捕獲了2隻，竟直接將牠們送到高雄前鎮漁港宰殺、販賣，疑似未依法通報，引發爭議。

《蘋果日報》報導，有民眾將當天的照片PO網打卡，可見2隻鬼蝠魟血淋淋地躺在魚市場的地板上，還有民眾開心與鬼蝠魟合影，相關照片迅速在網路上流傳。雖然目前原始貼文已被刪除，不過仍有眾多網友備份相關照片。

漁業署和台灣海洋大學環境生物與漁業科學系教授莊守正證實，照片中的就是次級保育類動物「鬼蝠魟」，漁業署表示，雖然鬼蝠魟在台灣不算保育類，但漁民捕獲鬼蝠魟，依法必須在必須在返港一天內主動通報，並留置整尾魚體24小時，供指定學術單位進行科學採樣，才可將魚體拍賣及利用，如果經農委會認定有必要提供學術單位進行科學研究或教學展示者，學術單位得優先依議價購買。

漁業署指出，若查獲漁民未依法通報，可依《漁業法》處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

外界質疑「鬼蝠魟」的保育，在台灣立法不夠嚴格，莊守正表示，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）上，列名「Appendix II」（附錄二）的物種，是允許貿易的，也就是可以漁獲，只要依循CITES的規範，而目前台灣的通報制度，就是配合此規範產生的。

莊守正指出，目前列名「Appendix II」的物種，鯨鯊、污斑白眼鮫台灣已列為禁捕，而鯊魚的一種「平滑白眼鮫」，雖未被列為保育類，但台灣也已下令禁捕，認為台灣的禁捕規定，「嚴格的程度超過了CITES的規範」，其實並沒有落後給其他國家。

海生館副研究員何宣慶感嘆，主管機關目前整體作為消極，認為可以做更好一點。他指出，鬼蝠魟在觀光方面能創造出的經濟效益極高，過去有研究報告精算出：「一隻鬼蝠魟一生，能創造高達一百萬美元（約新台幣3300萬元）的潛水觀光營收。」不過漁民若只是將鬼蝠魟拿到漁市販賣，頂多就是幾千元把牠的生命買斷，相當可惜。

何宣慶說，其實東南亞反而比台灣更早意識到「觀光財」效益，菲律賓有建立資料庫，看到就能辨識出身分，不過台灣在「鬼蝠魟」的數量、族群量上，都還沒有詳細數據。

何宣慶認為，漁民的觀念是有可能被改變的，過去殺海豚、賣海豚肉，但後來發現可以賞鯨、賞豚後，漁民也會知道這是比捕殺更好的經濟效益，「把生物殺掉不是唯一選擇」。

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  • 2隻鬼蝠魟被宰殺。（圖翻拍自臉書）

    2隻鬼蝠魟被宰殺。（圖翻拍自臉書）

  • 有民眾開心地與鬼蝠魟合影。（圖翻拍自臉書）

    有民眾開心地與鬼蝠魟合影。（圖翻拍自臉書）

  • 鬼蝠魟被送到高雄前鎮漁港宰殺。（圖翻拍自臉書）

    鬼蝠魟被送到高雄前鎮漁港宰殺。（圖翻拍自臉書）

  • 目前原始貼文已被刪除，有網友備份照片PO在臉書上。（圖翻拍自臉書）

    目前原始貼文已被刪除，有網友備份照片PO在臉書上。（圖翻拍自臉書）

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標題：易危物種「鬼蝠魟」 台灣一次宰兩隻


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