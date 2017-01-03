休息日出勤換補休吃虧 勞團批評新法漏洞
2017-01-03 17:26
［記者吳柏緯／台北報導］一例一休上路後，雇主若要求勞工在休息日出勤必須支付較高的加班費，以量制價避免雇主濫用加班制度。不過現在卻傳出，有雇主因為不願負擔較高的人事成本，因此要求勞工以補休取代加班費。勞團批評，這樣一來一往間，勞工每換休一次，就損失將近0.6天的休假，儼然新法的漏洞。
雖然新法提高休息日出勤的加班費，但未明定能否換成補休。事實上，勞動部過去曾函釋加班時數可經勞資協商換成補休，但慣例是加班一天只能補休一天，引發外界質疑，休息日就算能補休也不比加班費划算，勞工想補休就會吃虧。
高教工會組織部主任林柏儀指出，新法上路後，如果勞工在休息日出勤八小時，薪資加上加班費，收入是平常日上班的1.57倍，但若是換成補休，僅能休息1日，等於勞工白白被吃掉將近0.6天的加班費，喪失原本以量制價的本意。
林柏儀批評，勞動部口口聲聲說一例一休是有彈性的立法，能讓想休息的勞工好好休息，想賺錢的勞工賺到比較多的加班費，但事實是開了一個漏洞讓資方鑽，而且並不能保障勞工權益。
此外，也有到場聲援的社工指出，曾被公司「暗示」，休息日出勤要換補休不能領加班費。勞團更進一步指出，有聽聞部分雇主提出「自願補休假切結書」要求勞工簽署。
勞動部條平司專員王雅芬表示，依照新法規定，只要休息日出勤，僱主就應該給付加班費。她進一步說明，若是雇主強迫員工只能選擇補休而不領加班費，就是違法行為。不過目前《勞基法》並未明確規定換休的比例，因此員工若同意在休息日出勤，並選擇將加班費換補休，換休比例由勞資雙方協商。
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