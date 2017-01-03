苑裡德心橋老舊 鎮代批成危橋

2017-01-03 17:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮民代表孟文源接獲民眾反映，指出連接苑裡鎮與大甲幼獅工業區要道的苑裡鎮德心橋，橋樑老舊，護欄鋼筋外露，且幾乎每逢颱風因房裡溪水位高漲，都要封閉成為危橋，讓來往鎮民都非常擔憂。

苑裡鎮公所則表示，雖然德心橋並非屬於苑裡鎮公所管轄，不過因應苗四十七線及苗四十七之一線道路拓寬案，屆時德心橋應該會打掉重建蓋新橋，而四十七線及苗四十七之一線道路拓寬案即將動工，可望解決鄉親問題。

苑裡鎮公所強調，德心橋確實承載量大，加上橋齡已久，鄉親反映有理。苑裡鎮公所表示，若德心橋未列入改善範圍，公所一定會大力向縣府反映、爭取，基於考慮民眾安全立場著眼，給鄉親一座安全的橋樑。

「舉目一望橋樑就知道已經非常老舊」孟文源指出，現在橋樑已經出現裂痕，加上鋼筋外露，不少民眾都表示真的擔心橋樑安全，且德心橋是苑裡鎮民前往大甲幼獅工業區上下班必經之地，橋樑的安全是許多鎮民關心的重點，呼籲主管機關務必重視。

苑裡鎮邱姓鎮民指出，他住德心橋附近，每次颱風或豪雨一來，看到暴漲的溪水，讓他很擔憂德心橋的安全，希望好好檢修，畢竟提供民眾安全的道路是政府機關執政的重點，萬一出問題後果不堪設想。