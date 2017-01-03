| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
翟本喬公司疑似周轉不靈 驚爆年前大裁員
 首頁 > 生活

新竹舊城有感節明有家庭清潔課程 吸引居民參與

新竹市府推動舊城區，由再生進駐團隊舉辦一系列活動。（照片由再生基地進駐團隊提供）

2017-01-03  17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動舊城區再造，舉辦一系列舊城有感節，包括溫暖品香草、搖搖手工皂和預備迎新春等活動，吸引不少市民參與，尤其結合舊城區的商家和居民參與及社區手作，將舊城區從點點螢光，逐漸匯聚成改造火花，期許慢燉出屬於竹市舊城的味道，為年輕古城注入再生動能。

大同108再生基地進駐團隊表示，此次系列活動以「新竹舊城有感節」為題，主要展現新竹舊城區的五感，即視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，並以環保、綠生活的手作課程為主，像「品香草-以五感的方式認識香草」等。

已推行兩個活動的舊城有感節，獲得不少民眾迴響，居民參與度提高，接下來明（4）日將舉辦舊城有感第三部曲「預備迎新春」，將邀請老師指導居民利用乾燥、醃漬、油泡等方式，用於家庭環境清潔、料理；11日則是舊城有感第四部曲「鉤鉤新衣帽」，將與居民一起用簡單的鉤針，學習為家人鉤製毛線帽；22日則為有感第五部曲「舊城好滋味」，將擺設手作攤位，共食餐桌，一起迎接農曆新年，共享年味。

大同108再生基地進駐團隊表示，除舉辦舊城有感節，接下來還會舉辦「社區夥伴」、「城市空間體驗」等系列活動，邀請舊城區居民參與，期許觸發市民對舊城區生活、居住環境的討論，凝聚在地居民的心，並為舊城區打造未來願景。詳細的活動內容，可至粉絲頁「心竹願景 Heart of Chu」查詢：https://www.facebook.com/HeartofChu/。

廣告
  • 再生進駐團隊舉辦的一系列活動，吸引不少社區居民參與。（照片由再生基地進駐團隊提供）（記者洪美秀攝）

    再生進駐團隊舉辦的一系列活動，吸引不少社區居民參與。（照片由再生基地進駐團隊提供）（記者洪美秀攝）

  • 舊城有感節的手作活動已舉辦兩次，不管是「品香草-以五感的方式認識香草」，或是手工皂教做，參與的社區居民越來越多。（照片由再生基地進駐團隊提供）

    舊城有感節的手作活動已舉辦兩次，不管是「品香草-以五感的方式認識香草」，或是手工皂教做，參與的社區居民越來越多。（照片由再生基地進駐團隊提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新竹市 社區共識 社區營造 舊城有感節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：新竹舊城有感節明有家庭清潔課程 吸引居民參與


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.