新竹舊城有感節明有家庭清潔課程 吸引居民參與

新竹市府推動舊城區，由再生進駐團隊舉辦一系列活動。（照片由再生基地進駐團隊提供）

2017-01-03 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動舊城區再造，舉辦一系列舊城有感節，包括溫暖品香草、搖搖手工皂和預備迎新春等活動，吸引不少市民參與，尤其結合舊城區的商家和居民參與及社區手作，將舊城區從點點螢光，逐漸匯聚成改造火花，期許慢燉出屬於竹市舊城的味道，為年輕古城注入再生動能。

大同108再生基地進駐團隊表示，此次系列活動以「新竹舊城有感節」為題，主要展現新竹舊城區的五感，即視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，並以環保、綠生活的手作課程為主，像「品香草-以五感的方式認識香草」等。

已推行兩個活動的舊城有感節，獲得不少民眾迴響，居民參與度提高，接下來明（4）日將舉辦舊城有感第三部曲「預備迎新春」，將邀請老師指導居民利用乾燥、醃漬、油泡等方式，用於家庭環境清潔、料理；11日則是舊城有感第四部曲「鉤鉤新衣帽」，將與居民一起用簡單的鉤針，學習為家人鉤製毛線帽；22日則為有感第五部曲「舊城好滋味」，將擺設手作攤位，共食餐桌，一起迎接農曆新年，共享年味。

大同108再生基地進駐團隊表示，除舉辦舊城有感節，接下來還會舉辦「社區夥伴」、「城市空間體驗」等系列活動，邀請舊城區居民參與，期許觸發市民對舊城區生活、居住環境的討論，凝聚在地居民的心，並為舊城區打造未來願景。詳細的活動內容，可至粉絲頁「心竹願景 Heart of Chu」查詢：https://www.facebook.com/HeartofChu/。