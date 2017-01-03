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流氓變董座 吳俊男花5000萬蓋圖書館回饋故鄉

精湛光學董事長吳俊男斥資5000萬元蓋圖書館回饋故鄉。（記者黃淑莉攝）

2017-01-03  17:14

［記者黃淑莉／雲林報導］47歲吳俊男年輕時是地方頭痛人物，聚眾滋事、打架經常進出警察局，但19歲時一場車禍改變他的人生，當學徒、創業，現為年營收超過7億元精湛光學董事長，他斥資5000萬元在北港蓋圖書館回饋家鄉。

吳俊男國中、小學是學校頭痛人物，國中畢業後沒繼續升學，圍事、打架，還被黑道追殺，左右鄰居看到他避之唯恐不及，不過19歲時發生一場車禍，平日稱兄道弟的朋友沒有一個人出來幫忙，他心灰意冷，下定決心認真過日子，跑去姑丈工廠當學徒。

22歲退伍後，吳俊男與大哥一起創業，他比別人更賣力、努力，創業成功後，吳俊男熱心社會公益，新的一年送給北港鎮民一棟資訊圖書大樓，旁邊還有40坪大綠地公園。

北港鎮長張勝智指出，「精湛」資訊圖書大樓地坪70坪，一樓有老人休憩場所，可以下棋、看報紙、看電視、唱卡拉OK，2樓是電腦、圖書館，3樓為教育訓練室可提供慈善團體辦活動，4樓為精湛辦公室，一旁的公園還有健身器材、健康步道等設施，總計斥資5000萬元。

吳俊男說，他經常回鄉探視親友，發現北港休閒場所不足，且教育資源與都會區相差懸殊，因此打造這棟資訊圖書大樓，3至100歲民眾都可使用。此外，他還有個夢想，在北港打造媽祖文創園區，帶動家鄉繁榮、創造就業機會。

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  • 精湛光學董事長吳俊男（左）斥資5000萬元在家鄉北港蓋圖書館，免費開放給鎮民使用。 （記者黃淑莉攝）

    精湛光學董事長吳俊男（左）斥資5000萬元在家鄉北港蓋圖書館，免費開放給鎮民使用。 （記者黃淑莉攝）

  • 圖書館內部佈置溫馨。（記者黃淑莉攝）

    圖書館內部佈置溫馨。（記者黃淑莉攝）

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相關關鍵字： 吳俊男 回饋 圖書館 故鄉 流氓 董座
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標題：流氓變董座 吳俊男花5000萬蓋圖書館回饋故鄉


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