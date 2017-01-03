嚇人！龜殼花搭便車 開進消防隊請下車
2017-01-03 16:58
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化黃氏夫妻前日晚間駕車從南投山區返回家中時，突然從引擎蓋冒出不速之客，一尾龜殼花在擋風玻璃前東竄西竄，還猛吐蛇信，嚇得黃妻花容失色，頻頻尖叫，大喊阿彌陀佛，幸好返家途中經過北斗消防隊，趕緊請消防員來補蛇，才解決「奧客」危機。消防隊表示，龜殼花應是趁機躲在車上取暖，引擎發動後才跑出來。
昨天晚間10點半，黃氏夫婦駕駛車輛來到北斗消防隊前，黃姓駕駛下車通報車子上有蛇，請求協助抓蛇，當時執勤的消防隊員見狀，趕緊去拿補蛇夾跟補蛇籠不到1分鐘就順利捕獲，這條龜殼花長約30公分，已是成蛇，充滿攻擊性。
駕駛黃御書表示，昨天偕妻到南投車埕遊玩，因為停車場爆滿，只好停在充滿草叢的路邊，玩了約4小時後，才盡興的上車回家，開了約1個多小時，離家門5分鐘之際，一條蛇突然從擋風玻璃前的引擎蓋竄出，它爬在擋風玻璃左右飄移不定，有點危險，又不敢開雨刷，怕傷害它，也怕它趁機鑽回引擎蓋。
黃妻表示，當時看到毒蛇爬出來簡直嚇死了，而且蛇頭呈三角形，研判應該是毒蛇，由於它猛吐蛇信，還慢慢爬向副駕駛座前方想往縫隙鑽，只好猛念阿彌陀佛，希望蛇大爺不要傷害我，幸好回家途中經過北斗消防隊，丈夫趁蛇鬆懈時趕快呼叫消防員幫忙，才順利解決毒蛇危機。
彰化消防局第四大隊北斗分隊隊長陳建立表示，同仁獲報後，秉持為民服務精神協助抓蛇，由於龜殼花屬於保育類動物，已經通報農業處前來處理；也表示，平地地區鮮有龜殼花出沒，不排除是黃姓駕駛行經南投山區時，該蛇趁機爬上引擎蓋取暖冬眠，引擎發動加溫後才爬出。
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