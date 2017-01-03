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今起3天空氣品質惡化 國健署3招加強自我保護

2017-01-03  16:55

〔記者林彥彤／台北報導〕根據環保署空氣品質監測網站預報，今天與明後共三天，細懸浮微粒（PM2.5）濃度有偏高現象，特別是中部地區要嚴加提防；國健署下午也特別發布訊息提醒，針對空氣品質不良情形，民眾可以試試以下三點自我保護策略。

國健署列舉：第一、外出配戴口罩，回室內多洗洗手。透過洗手，清潔手與鼻腔，入室內後也應適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露。第二、應減少在戶外活動時間。透過改變運動型態的方式，特別是危險族群老人、兒童，或慢性呼吸道疾病患者更要避免外出。第三、維持身體健康狀態。平時要保持生活作息規律，以及養成適當運動的習慣。

國健署提醒，民眾若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等現象，就應避免戶外活動及體力消耗；特別是有氣喘的人要多加留意，如有出現不適狀況，可能需增加使用吸入劑的頻率。

最後，國健署建議，民眾可隨時注意訊息行政院環保署空氣品質監測網，了解空氣品質並提早做好自我保護。

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  • 民眾可隨時注意行政院環保署空氣品質監測網站監視空氣品質，提早做防範。（圖擷取自環保署網站）

    民眾可隨時注意行政院環保署空氣品質監測網站監視空氣品質，提早做防範。（圖擷取自環保署網站）

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