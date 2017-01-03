大讚YouBike「感覺不錯」 沖繩知事有意引進

YouBike已走出台北，在桃園大溪等地開站，現在連日本沖繩都傳聞有意引進。（資料照，記者李容萍攝）

2017-01-03 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕公共自行車租賃系統YouBike，大受台北民眾歡迎，已推廣至全台多個縣市，而最近日本沖繩縣知事翁長雄志來台考察，傳聞也有意將YouBike引進沖繩。

根據《沖繩時報》（Okinawa Times）報導，翁長雄志去年11月訪台，與YouBike公司總經理何友仁會面，對談超過1小時，翁長雄志還親自試騎YouBike並稱讚，「騎起來感覺不錯。」

何友仁則表示，YouBike推廣到沖繩，目前還沒有具體計劃，還需要仔細評估當地各項條件與狀況，例如氣候、人口密度、公共交通狀況、道路狀況、民眾生活習慣與交通政策等。