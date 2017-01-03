樂高小朋友創作大賽 總冠軍可登上全球玩具反斗城
〔記者陳炳宏／台北報導〕丹麥玩具品牌樂高（LEGO），為發掘小朋友創作才能，首次發起全球創作大賽，在全球各地尋找全新LEGO Friends系列玩具下一代設計師。鼓勵家長陪伴孩子發揮想像力及創意，打造「心湖城」姊妹社交聚會場景，優勝者將有機會站上樂高國際舞台上，成為閃亮之星。此外，樂高也表示，將把本次創作大賽全球總冠軍的設計商品化，並將特別製作小小樂高設計師的專屬小人偶，與其所設計作品一起在全球的玩具反斗城販售。
樂高表示，Friends設計師創作大賽是樂高首次對外的全球性挑戰賽，並與玩具反斗城攜手合作，邀請6至12歲的小朋友一同發揮創意，藉此慶祝LEGO Friends系列的5歲生日，也希望透過本次創作大賽鼓勵小朋友分享心中最想要與好友共享的時刻、活動、或是地點，為LEGO Friends系列打造全新姊妹社交聚會場景，為「心湖城」更添特色。
參與本次創作大賽的台灣參賽者，除可以角逐全球獎項外，將有機會獲得台灣樂高所提供的「台灣限定大獎」。分別於1月18日、2月1日以及2月15日，提供共計3名佳作獎項，可獲得價值新台幣4500元LEGO Friends系列商品，此外台灣總冠軍將獲得由台灣樂高所提供的3天2夜馬來西亞樂高樂園之旅（共1名成人及1名兒童），提供台灣冠軍一場歡樂的樂高之旅。
此外，最終將選出一位全球總冠軍，樂高將提供冠軍得主與家人一起出遊丹麥比隆為期一週的樂高專屬之旅，其中包含最多2名兒童（包括冠軍本人）與2名成年人的機票、入住LEGOLAND 酒店、丹麥比隆的LEGOLAND樂園遊程等，並在旅遊期間擔任一週樂高設計師，讓小小樂高設計師體驗一場前所未有的樂高旅程。相關活動報名及資訊請參考活動網頁。
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標題：樂高小朋友創作大賽 總冠軍可登上全球玩具反斗城
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