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不忍鳳梨賣不完浪費 農友製成原片果乾反創商機

農友李碧鈴研發水果原片，成為台東特色小點。（記者張存薇攝）

2017-01-03  16:47

［記者張存薇／台東報導］鳳梨是台東重要農作之一，有時因產量太多賣不完造成浪費，東河鄉農友李碧鈴研發低溫烘乾的水果原片，保留水果營養與風味，反而創造商機。

李碧鈴與先生方明富5年前決定返回台東務農，李碧鈴說，朋友推薦種了鳳梨，沒想到碰到盛產期、不好賣，努力分送親友後，還有3成因為過熟，只好堆回園裡當肥料。

李碧鈴開始思考怎麼加工，利用低溫烘乾鳳梨做成原片果乾，因為不加任何色素、添加劑，以水果天然的原味取勝，淡淡果香搭配絲絲甜味，吃起來很清爽。

她指出，因為返鄉務農，也加入青年農民聯誼會，深知農民從種植到收成、加工十分辛苦，因此也以其他農友草生栽培的紅龍果、香蕉做原料，製成不同口味的原片，再用真空包裝，不但可延長保存期限，也成為台東縣在地特色小點。

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  • 農友李碧鈴研發水果原片，成為台東特色小點。（記者張存薇攝）

    農友李碧鈴研發水果原片，成為台東特色小點。（記者張存薇攝）

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