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瞎！鄭文燦很多「ㄆㄧˋㄏㄨㄚˋ」？ 邱鏡淳語出驚人

2017-01-03  16:50

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣副縣長鄧桂菊今天齊聚桃園市政府，擴大舉辦「醫療平權、大步向前」說明會，宣布順利爭取到北區健保總額調升4%，不過，邱鏡淳致詞時說到「鄭文燦市長也很多『ㄆㄧˋㄏㄨㄚˋ』⋯的藍圖」，因為語氣稍有停頓，霎時讓在場不少人捏了一把冷汗。

邱鏡淳表示，這次爭取到健保總額調升，是桃竹竹苗區域治理平台跨出的第一步，鄭文燦也已「闢劃」許多藍圖，未來桃竹竹苗4縣市會共同努力實現，持續整合交通等其餘面向、平衡地方健全發展。

此外，邱鏡淳認為，分級分區轉診醫療制度應加以落實，才能避免社會大眾普遍往大醫院求診，造成小醫院經營困難的窘況。「不能占著茅坑不拉屎！」他說，醫療服務一定要隨健保資源有所提升，既然已經跨出第一步，未來4縣市也會不分你我、一同努力。

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  • 桃竹竹苗4縣市今天在桃園市政府擴大舉辦說明會，宣布健保總額調整，桃園市長鄭文燦（右二）、新竹縣長邱鏡淳（右一）、新竹市長林智堅（左二）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（左一）代表出席。（記者陳昀攝）

    桃竹竹苗4縣市今天在桃園市政府擴大舉辦說明會，宣布健保總額調整，桃園市長鄭文燦（右二）、新竹縣長邱鏡淳（右一）、新竹市長林智堅（左二）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（左一）代表出席。（記者陳昀攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳（見圖）今天出席說明會時表示，這次爭取到健保總額調升，是桃竹竹苗區域治理平台跨出的第一步，還有許多藍圖待未來共同實現。（記者陳昀攝）

    新竹縣長邱鏡淳（見圖）今天出席說明會時表示，這次爭取到健保總額調升，是桃竹竹苗區域治理平台跨出的第一步，還有許多藍圖待未來共同實現。（記者陳昀攝）

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