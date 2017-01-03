瞎！鄭文燦很多「ㄆㄧˋㄏㄨㄚˋ」？ 邱鏡淳語出驚人

2017-01-03 16:50

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣副縣長鄧桂菊今天齊聚桃園市政府，擴大舉辦「醫療平權、大步向前」說明會，宣布順利爭取到北區健保總額調升4%，不過，邱鏡淳致詞時說到「鄭文燦市長也很多『ㄆㄧˋㄏㄨㄚˋ』⋯的藍圖」，因為語氣稍有停頓，霎時讓在場不少人捏了一把冷汗。

邱鏡淳表示，這次爭取到健保總額調升，是桃竹竹苗區域治理平台跨出的第一步，鄭文燦也已「闢劃」許多藍圖，未來桃竹竹苗4縣市會共同努力實現，持續整合交通等其餘面向、平衡地方健全發展。

此外，邱鏡淳認為，分級分區轉診醫療制度應加以落實，才能避免社會大眾普遍往大醫院求診，造成小醫院經營困難的窘況。「不能占著茅坑不拉屎！」他說，醫療服務一定要隨健保資源有所提升，既然已經跨出第一步，未來4縣市也會不分你我、一同努力。