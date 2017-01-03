北市春節垃圾清運除夕加班收 初一至初三放大假

2017-01-03 16:42

〔記者張議晨／台北報導〕距離27日除夕夜不到一個月，台北市環保局今日公布春節期間垃圾清運時間，除夕當天將加班收運垃圾，初一（28日）至初三停收，初四起恢復正常清運，另初五為週三，原固定停收垃圾，但考量民眾需求，初五加班收運，此外，春節期間，台北43處限時收受點「不打烊」，依舊維持正常時段開放民眾丟垃圾。

環保局表示，考量除夕圍爐及初一返鄉前民眾有丟垃圾的需求，清潔隊會於除夕中午及夜間時段，依原收運垃圾路線、地點加班收運，屆時也會播放音樂，通知市民排出一般垃圾、廚餘及資源回收物，民眾可多加利用。

由於春節期間少不了大魚大肉，卻也製造出不少廚餘，但碰到初一至初三垃圾、資源回收、廚餘均停收，廚餘如何處理而不致發臭，也令主婦大傷腦筋。

環保局建議，民眾春節期間應把握「吃多少，煮多少」原則，就不會產生過多廚餘垃圾，而有廚餘丟棄問題，另外也可先將廚餘打包好封存冰箱，減緩食物發臭時間，等到初四恢復垃圾清運時，再分類處理即可。

環保局強調，台北市大年初一至初三雖停收垃圾，但全市43處限時收受點仍維持正常服務時間開放，開放時間及地點可利用QRCODE掃描或至環保局網站「便民服務」查詢。