消防闖關趣 1月8日在高市金獅湖道德院上場

2017-01-03 17:11

〔記者張忠義／高雄報導〕春節將屆，高雄市消防局打火兄弟與義勇消防、婦女防火宣導隊聯手在春節前宣導，讓民眾防火過好年，1月8日下午2點至5點在三民區金獅湖道德院廣場舉辦「消防闖關趣、安全有保庇」活動。

活動當天現場將有CPR急救宣導、消防常識講座及水滅火器等闖關領獎品，也結合環保議題，民眾只需攜帶資源回收品（10顆電池或10片光碟或10支寶特瓶）即可兌換獎品，現場獎品換完為止，道德院太乙宗師歡迎民眾踴躍參加學習一些消防常識。

高雄市寶珠溝文化藝術發展協會並捐贈住宅用火災警報器及緊急照明燈，針對辦公室、倉庫及廚房有使用電器、火源等發生易發生火災處所進行裝設，讓市民都能安心過好年。