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若跨年只剩煙火和演唱會 學者：連外國客都會沒興趣

2017-01-03  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年全台共有15縣市舉辦跨年晚會，共編列了公務預算7315萬元，不過有學者指出，若日後的跨年活動都還是走「演唱會」加「煙火」的模式，慢慢的台灣人都會覺得了無新意，就連外國旅客也一樣。

根據《上報》報導，針對各縣市目前仍一窩蜂舉辦跨年晚會，世新大學觀光系副教授陳家瑜認為，台灣各地跨年活動不外乎就是演唱會、煙火，好幾年下來都沒有創新，舉辦跨年活動也已經成為政府必須要向民眾交代的「政績」。陳家瑜建議，地方政府應結合在地特色及民眾需求，舉辦獨特的跨年活動，否則當跨年變成只有演唱會加煙火，慢慢的台灣人、外國旅客都會覺得無趣。

台中教育大學管理學院副教授拾已寰指出，除了部分地區和新竹、苗栗不舉辦跨年晚會之外，大部分縣市都還是維持既定的跨年模式，除了台北101的煙火成為「全球知名品牌」之外，其他縣市的跨年晚會都屬於內銷觀光型，且當地首長一到跨年就要和前任首長比「政績」，純粹是政治人物輸人不輸陣，互相拚場的作為，效益並不大。拾已寰建議，各地政府應該思考如何結合在地特色，別再到處灑錢，失去跨年慶祝意義。

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  • 學者指出，若日後的跨年活動都還是走「演唱會」加「煙火」的模式，慢慢的台灣人都會覺得了無新意，就連外國旅客也一樣。（資料照，記者方賓照攝）

    學者指出，若日後的跨年活動都還是走「演唱會」加「煙火」的模式，慢慢的台灣人都會覺得了無新意，就連外國旅客也一樣。（資料照，記者方賓照攝）

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