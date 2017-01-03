公墓像「官帽」熱門 社頭公所設管理所服務
2017-01-03 16:33
社頭公墓像「官帽」，被喻好風水，公所成立生命禮儀公司。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化市公所新建納骨塔日前竣工，一位難求，社頭鄉第六公墓的熱門程度也不遑多讓，它因為有極佳的風水地理，外型像極「官帽」，因此許多外地客安葬此地，社頭鄉公所為了服務便民，成立「生命禮儀管理所」，今天舉行揭牌啟用儀式。
社頭鄉長劉錦昌表示，社頭第六公墓共有3萬個塔位，因為風水地理奇佳，吸引許多外地人前來選擇塔位，由於外地客實在太多，已經排擠到本地人的權利，公所於民國100年把外鄉鎮安奉費用從原本為本地人的3倍提昇到5倍，「業績依然亮眼」，目前塔位從4500元到9萬5000元不等。
劉錦昌說，公所有鑑於民眾申請塔位，經常要公所、公墓、農會（收款銀行）三邊奔波往返，決定成立「生命禮儀管理所」，他強調，這是公所的二級單位，絕非公所要跟民間殯葬業搶生意。
為何社頭第六公墓「生意興隆」？社頭清水岩寺總幹事、鄉民代表陳慶福，其實這裡葬著許多名人的祖先，大家口耳相傳，都往這裡安葬。他說，公墓位於八卦山脈，這是最好的靠山，當地盛傳這裡是「萬丹山前，牛港嶺西」地理絕佳，就整個台灣的風水來說，靠山（八卦山）面海（台灣海峽），先人在這裡非常穩當，可庇佑子孫。
前公所主秘、現縣議會機要秘書陳三民表示，這裡「風水無敵」，從平面遠眺公墓，就像一頂「官帽」，即使前有高鐵軌道，仍被民間解讀為「官帶在身」，先人葬此地，子弟會當官。
據了解，雲林縣某立委把他當過縣長的爸爸葬在此地，鹿港也有一名前中央要員的家人葬於此地。
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