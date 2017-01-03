| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

公墓像「官帽」熱門 社頭公所設管理所服務

社頭公墓像「官帽」，被喻好風水，公所成立生命禮儀公司。（記者顏宏駿攝）

2017-01-03  16:33

〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化市公所新建納骨塔日前竣工，一位難求，社頭鄉第六公墓的熱門程度也不遑多讓，它因為有極佳的風水地理，外型像極「官帽」，因此許多外地客安葬此地，社頭鄉公所為了服務便民，成立「生命禮儀管理所」，今天舉行揭牌啟用儀式。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭第六公墓共有3萬個塔位，因為風水地理奇佳，吸引許多外地人前來選擇塔位，由於外地客實在太多，已經排擠到本地人的權利，公所於民國100年把外鄉鎮安奉費用從原本為本地人的3倍提昇到5倍，「業績依然亮眼」，目前塔位從4500元到9萬5000元不等。

劉錦昌說，公所有鑑於民眾申請塔位，經常要公所、公墓、農會（收款銀行）三邊奔波往返，決定成立「生命禮儀管理所」，他強調，這是公所的二級單位，絕非公所要跟民間殯葬業搶生意。

為何社頭第六公墓「生意興隆」？社頭清水岩寺總幹事、鄉民代表陳慶福，其實這裡葬著許多名人的祖先，大家口耳相傳，都往這裡安葬。他說，公墓位於八卦山脈，這是最好的靠山，當地盛傳這裡是「萬丹山前，牛港嶺西」地理絕佳，就整個台灣的風水來說，靠山（八卦山）面海（台灣海峽），先人在這裡非常穩當，可庇佑子孫。

前公所主秘、現縣議會機要秘書陳三民表示，這裡「風水無敵」，從平面遠眺公墓，就像一頂「官帽」，即使前有高鐵軌道，仍被民間解讀為「官帶在身」，先人葬此地，子弟會當官。

據了解，雲林縣某立委把他當過縣長的爸爸葬在此地，鹿港也有一名前中央要員的家人葬於此地。

廣告
  • 社頭公墓像「官帽」，被喻好風水，庇蔭祖先。（讀者提供，記者顏宏駿翻攝）

    社頭公墓像「官帽」，被喻好風水，庇蔭祖先。（讀者提供，記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公墓 官帽 管理所
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：公墓像「官帽」熱門 社頭公所設管理所服務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.