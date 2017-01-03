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接任童軍總會榮譽理事長 潘文忠：全力支持童軍活動

中華民國童軍總會今天向部長潘文忠（右）致贈榮譽理事長證書及佩帶童軍領巾。（記者林曉雲攝）

2017-01-03  16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕中華民國童軍總會榮譽理事長換人做！中華民國童軍總會均邀請現任教育部長擔任榮譽理事長，今天到教育部向部長潘文忠致贈榮譽理事長證書及佩帶童軍領巾。潘文忠致詞時表示，他在很久以前也曾受過童軍木章訓練，一日童軍，終身童軍，以童軍的智仁勇核心價值，落實在各項工作上，他會秉持身為童軍一份子的角色，盡最大力量支持童軍活動。

童軍總會理事長、基隆市長林右昌表示，童軍是唯一可以正式在國際社會中帶國旗、升國旗、唱國歌的團體，在國家艱難時刻，這是童軍可以擔負的外交角色，而童軍訓練的是未來領導人，有迎接挑戰、面對問題和解決問題的能力。

林右昌表示，目前正緊鑼密鼓準備參加2019年的世界童軍大會，他也當面邀請部長潘文忠參加今年2月於國立中興大學，由200多位大專校院羅浮童軍幹部參與的「中華民國童軍106年全國羅浮群長年會」，交流各國羅浮童軍經驗，童軍教育強調智仁勇三達德精神，正是當前台灣社會非常需要的核心價值。

潘文忠表示，教育部一向致力推動童軍教育，從社會與學校兩種方式，每年協助各機關、學校及民間團體辦理相關童軍教育活動，童軍結合品德教育、生活教育、體驗教育、生命教育、安全教育、生態教育、環境教育等多元教育理念，從理念過程中培養人生以服務為目的之精神、解決問題、團隊合作等能力及自我負責的態度，值得肯定與推廣。

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