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七年級正妹繪神將文化 獲日本國際漫畫賞銅獎

七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

2017-01-03  16:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕七年級青春女漫畫家「左萱」，以幼時住在桃園大溪印象，長大後返回家鄉蒐集當地神將文化，並繪製成青春愛情小品漫畫「神之鄉」，展現獨特少女漫畫風格與台灣神將文化宣傳，獲得今年第10屆日本國際漫畫賞青睞，拿下銅獎。

日本國際漫畫賞是日本外交部為了鼓勵國外漫畫創作而設置，今年已舉辦第10屆，台灣過去也有不少作品獲選得獎。

而左萱的《神之鄉》是她首部長篇漫畫，繪出幼時在桃園大溪看到的關聖帝君聖誕廟會印象，並融入自身對家鄉的情感，添加少男少女間的青春戀愛，對左萱來說，不只是用漫畫介紹台灣宗教，同時也是一部描述「歸鄉」的故事。

左萱得知獲獎後，她說：「真的非常驚喜！」因為過去對該競賽都有關注，直到前年才好不容易有一部完整作品，透過出版社投稿參賽，但自己對大型比賽並不是很有自信，但就想說試試看，可是一想到要跟全世界人一起競爭，就又充滿緊張感，如今獲獎，她謙虛表示，只是銅賞而已，未來還會再接再厲。

左萱也在今年獲得文化部選中，將在農曆春節期間，代表台灣遠赴法國，參加安古蘭國際漫畫節，用漫畫向國際宣傳台灣在地文化。

日本國際漫畫賞網址

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  • 七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

    七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

  • 七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

    七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

  • 七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

    七年級正妹漫畫家左萱畫台灣宗教題材的《神之鄉》漫畫，拿下第10屆日本國際漫畫賞銅獎。（記者吳柏軒攝）

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