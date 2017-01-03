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開春首場旅展 台中世貿中心6日見

開春首場旅展6日在台中世貿中心展出。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-03  16:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中世貿國際旅展6日至9日在台中世貿中心展示4天，主辦單位搶攻春節、寒假及228連假，讓民眾可拿到比市面上還便宜的價錢。

開春的首場旅展將於6日在台中世貿中心開展，主辦單位看準金雞年有多個連續假期，強打春節出國最後清艙價，如大年初一台中直飛香港只要2999元起，再搭配其他行程，也會比市價便宜。

還有26日除夕前一天出發到宿霧5日遊，3萬5900元起，27日出發擁抱馬新雙樂園5日，樂高樂園加環球影城，亞航3萬3900元。

2月24日出發、北海道破冰船加玩雪二合一6日，虎航3萬6900元起，因有228的4天假期，只要再請2天假即可。

北歐極光屋、破冰船&帝王蟹10日之旅，17萬2900元，旅展報告付訂第2人減1萬元。

黑部立山小木屋合掌村雙溫泉5日2萬8800元，另有泰國8日帝王蟹吃到飽，最低價2萬4800元。

國內旅遊部份，義大遊樂世界在寒假春節時間，兒童套票10元，但須搭配購買成人899元，總價值1479元。

民眾也可去南部避寒，墾丁亞曼達會館，精選雙人房2天1夜5800元，含早晚餐。

另有業者推綠島兩天一夜每人2180，蘭嶼達悟秘境兩天一夜每人4千。

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