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弘光學者研發底泥採樣設備 土地有機會再活化

2017-01-03  16:31

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大環安系教師胡慶祥遠赴荷蘭取經，花了10年時間，製作出一種全世界首見新型的「底泥採樣設備」，可對水體及底泥中的污染物進行檢測，未來，將建立全台灣底泥汙染的資料庫，讓民眾了解，台灣污染其實沒那麼嚴重，也讓土地再活化起來。

「對土地有感情，所以要活化它！」胡慶祥指出，2003年起科技部派他赴荷蘭學習如何進行採樣河川底泥，10年來，在環保署支持下，斷斷續續研究，由於荷蘭的土地跟台灣相似，設計出底泥採樣設備，把基本理論變成器材，也成為商業化的設備，實際測底泥有無被污染風險，已將專利設計轉移給兩家公司。

底泥採樣設備高約1公尺、直徑30公分，本體為不鏽鋼拋光製作，包含一錨定部、一圍繞壁及至少一採樣裝置，該圍繞壁由該錨定部延伸並圍繞界定出一採樣空間，且形成數個穿孔，可任意投入水中，重複使用，進行採樣，檢測污染物，評估真實暴露的風險。

胡慶祥說，儘管水底泥跟空氣、水不一樣，不會直接與人接觸，卻依舊很重要，尤其是養殖漁業，更重視水底泥有沒有被污染。在台灣被列為污染的土地，依照現行法令，都不能使用，但是，透過底泥採樣設備採驗，有可能會讓土底再活化起來。

胡慶祥表示，目前台灣河川、湖泊、水庫以及灌溉渠道底泥污染採用「全量」做分析，檢測數據會比較高，若使用這個專利底泥採樣設備，在絕對值一樣的情形下，污染相對值會降低，檢測出來會更精準，在台灣近3千筆污染的土地，或許部分土地就可解套再利用，讓土地起死回生。

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  • 弘光科大老師胡慶祥（見圖），製作出一種全世界首見新型的「底泥採樣設備」。（記者張軒哲攝）

    弘光科大老師胡慶祥（見圖），製作出一種全世界首見新型的「底泥採樣設備」。（記者張軒哲攝）

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