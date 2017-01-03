北美館 寒假系列展覽與民互動

2017-01-03 16:29

〔記者聶瑋齡／台北報導〕年節寒假將至，北美館展出互動性高的系列展覽，除夕、初一休館外，其餘時間開放民眾參觀，優質藝文節目包括，「另一種目線—王信攝影展」、「2016 台北美術獎」、「台北雙年展」、「朗誦／文件：台北雙年展1996-2014」、「兒藝中心集什麼」等，五檔展覽共同琢磨台灣土地，歷年台灣軌跡與國際的雙視野。

「另一種目線—王信攝影展」展出至3月5日。1970年代台灣報導攝影家王信，以「另一種目線」為名，透過作品計畫與創作時間雙軸，集結攝影生涯中具代表性的600件作品、14個主題與系列，深刻的紀錄台灣社會運動的進程。

藝壇新秀展現創作能量舞台的「2016 台北美術獎」展出至2017年3月19日，此次特別增設觀眾票選「人氣獎」，陳依純的「你夢見電子羊了嗎? 」奪得首屆人氣獎。王珮瑄的「星晨之作：世界中心的異外想像」，觀者可以坐在盪鞦韆的椅子，現場走進去作品時可以參與作品。

「2016台北雙年展」展出至2月5日，策展人柯琳．狄瑟涵以「當下檔案．未來系譜：雙年展新語」為主軸，透過公開徵件以及深入田野，讓本次台灣參展藝術家比例增加。

「傾向遺忘」為安潔拉．費瑞拉的多媒體裝置藝術，作品結合了攝影、建築、雕塑和動態影像， 歷史影像檔案，民眾可經由樓梯往上走參與作品。另外，「兒藝中心集什麼」則由新型態的工作坊「包包客」、「窗花集」讓小朋友走進藝術收集的世界。